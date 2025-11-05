ASAT'tan Konyaaltı'ya 164 milyon 219 bin TL'lik içme suyu yatırımı

ASAT, Konyaaltı'nın Üçoluk, Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Feslikan mahallelerine 164 milyon 219 bin TL'lik içme suyu şebeke hattı projesi hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:09
Proje ve hedefler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Konyaaltı ilçesi sınırlarında yer alan Üçoluk, Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Feslikan mahallelerini kapsayan ‘Konyaaltı Bölgesi ve Yaylaları İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi’ni 164 milyon 219 bin TL bedelle hayata geçiriyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı'nın toplam 39 mahallesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ederken, bölge genelinde içme suyu hatlarını yenileyerek vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyor.

Yaylalar göz ardı edilmiyor

Başlatılan kapsamlı çalışma ile özellikle yaz aylarında nüfusun yoğun olduğu yaylaların içme suyu sorunu da dikkate alınıyor. Mevsimsel nüfus artışıyla birlikte su tüketiminin yükseldiği bölgelerde yapılan bu yatırım, hem yerleşik vatandaşların hem de yaylalarda yaz dönemini geçiren vatandaşların içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak.

Altyapı detayları ve beklenen faydalar

Proje kapsamında 10 bin metre düktil boru, 150 bin metre polietilen boru ve 11 bin metre PPRC boru kullanılacak. Ayrıca 1.600 adet su sayacı yenilenerek abone bağlantıları güncellenecek. Bu kapsamlı yenileme ile şebeke altyapısı modernize edilecek ve sistem verimliliği artırılacak.

Yapılacak çalışmalar sayesinde uzun süredir yaşanan içme suyu problemlerinin büyük ölçüde giderilmesi, mahalle altyapılarının modern standartlara taşınması ve bölgede su kalitesinin artması; arıza, kaçak ve kesinti gibi problemlerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

