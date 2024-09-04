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Asayiş Güvenlik Toplantısı İçin Bir Araya Gelindi

İçişleri Bakanı, asayiş konulu güvenlik toplantısının yapıldığını duyurdu, önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:10
Asayiş Güvenlik Toplantısı İçin Bir Araya Gelindi

Asayiş Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, günümüzde asayişin korunması için kritik bir toplantı düzenlendiğini duyurdu. Bu toplantıda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve çeşitli birim amirleri de yer aldı.

Toplantının Gündemi

Toplantıda, önemli asayiş olayları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Gündem maddeleri arasında arama kararı bulunan kişiler, yakalama talebiyle takip edilenler, mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlar, kadına yönelik şiddet, sanal dolandırıcılık olayları ile silah yakalama vakaları vardı.

Bakan Yerlikaya, bu süreçte suç odakları ile olan mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Yaz ve kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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