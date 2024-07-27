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ASEAN Gazze ve Myanmar'daki İnsani Krizlere Dikkat Çekti

ASEAN, Gazze ve Myanmar'da yaşanan insani krizlere karşı duruşunu sergileyerek uluslararası toplumdan çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:36
ASEAN Gazze ve Myanmar'daki İnsani Krizlere Dikkat Çekti

ASEAN'dan Gazze'de İnsani Kriz Uyarısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları ve insani krizin kötüleşmesini kınadı. Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleştirilen ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yayımlanan bildiride, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik, başta kadın ve çocuklar olmak üzere biriken kayıplar ve temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesi endişe vericidir," ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Bildiride, tüm tarafların uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözüm için çalışmaları gerektiği vurgu yapıldı. Ayrıca, Gazze'ye yönelik yardımların sürdürülmesi gerektiği belirtildi. UAD'nın (Uluslararası Adalet Divanı) danışma görüşünün desteklendiği ifade edilerek, İsrail'in işgali hukuka aykırıdır ve derhal sonlandırılmalıdır denildi.

Myanmar'daki Şiddete Dikkat Çekildi

Bildiride ayrıca, Myanmar'daki çatışmaların tırmanmasından duyulan endişe dile getirildi. ASEAN, ülkedeki siyasi krizin çözümü konusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, sivillere yönelik şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

UAD'ın Danışma Görüşü

UAD Başkanı Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki oturumda İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksal durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. UAD, İsrail'in işgal politikasına son vermesi gerektiğini belirterek, ilgili devletlerin de bu durumu tanımaması gerektiğini vurguladı.

Myanmar'daki Siyasi Kriz ve Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş ve ülkede çatışmaların patlak vermesine neden olmuştur. Savaşan tarafların arasındaki çatışmalar sonucunda, 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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