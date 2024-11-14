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ASELSAN 49 Yaşında: Savunma Sanayiinde Global Bir Güç

ASELSAN, 49. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı ve 2030 hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:03
ASELSAN 49 Yaşında: Savunma Sanayiinde Global Bir Güç

Dünyanın En Büyük Savunma Sanayi Şirketlerinden ASELSAN, 49'uncu Yaşını Kutluyor

Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN, 49'uncu yaşını kutladığı bu özel günde, oyun değiştiren teknolojileriyle dikkat çekiyor. 14 Kasım 1975 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan ASELSAN, günümüzde dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 42. sırada yer alıyor.

Anıtkabir Ziyareti ve Tören

ASELSAN heyeti, kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'u geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.

Heyet, Anıtkabir ziyaretinde kuruluş yılına özel hazırlanan kokartları yakalarında taşıdı. Törenin ardından Akyol, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzalayarak ASELSAN'ın 49 yıllık başarı öyküsünü dile getirdi.

50 Yılına Bir Adım Kalarken Hedefler

Akyol, şeref defterine yazdığı mesajda, ASELSAN'ın güvenlik güçlerinin iletişim ihtiyaçlarını milli üretimle karşılamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Bugüne kadar 90 farklı ülkeye ihracat yaparak Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri haline geldiklerini açıkladı.

Aynı zamanda, ASELSAN'ın 2030 yılı itibarıyla dünyada en büyük 30 savunma sanayi şirketi arasına girme hedefinde kararlı olduklarını vurguladı. Akyol, "ASELSAN'a güvenen bir milletin neleri başarabileceğinin yaşayan bir örneğidir," dedi.

ASELSAN'ın Gelecek Vizyonu

1975'ten bu yana, ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ileri teknolojiler geliştirdi. ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı bir şirket olarak her geçen gün başarı grafiğini yükseltiyor.

Gelecekte, özellikle ihracata odaklanarak global ölçekte tanınan bir marka haline gelmeyi hedefleyen ASELSAN, 2030 yılına kadar en büyük 30 savunma sanayi şirketi arasına girmeyi amaçlıyor. Bu süreçte, 11 bini aşkın çalışanı ile ülkenin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamayı sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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