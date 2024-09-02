Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ASELSAN Balkanlar Ofisi Üsküp’te Açıldı

ASELSAN, Üsküp’te yeni ofisini açarak Balkanlar'daki hizmet ağını genişletti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:13
ASELSAN Balkanlar Ofisi Üsküp’te Açıldı

ASELSAN Balkanlar Ofisi’nin Açılışı Üsküp'te Gerçekleşti

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ASELSAN'ın Balkanlar Ofisi için açılış töreni düzenlendi. Törene, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Açılış Töreni ve Protokol Konuşmaları

Açılışta, protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek ASELSAN Balkanlar Ofisi'nin hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın Balkanlar'a hizmet edecek ofisinin açılışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin savunma sanayisinin kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti.

ASELSAN'ın Hedefleri ve İşbirlikleri

Görgün, "Dost ve müttefik ülkelerle sürdürülebilir gelişimimizi devam ettiriyoruz. Bu ofis, bölgedeki her noktaya hızla ulaşabilmemizi sağlayacak," dedi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını vurgulayarak, ASELSAN'ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri olduğunu ifade etti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Katkılar

Akyol, "Konumumuz ve yerel destekle uluslararası işbirliklerimizi güçlendireceğiz. Balkanlar Ofisi, bölgeye katkı sağlayacak ve işbirliklerini artıracak," şeklinde konuştu. Destek veren Kuzey Makedonya ve diğer paydaşlara teşekkür eden Akyol, ASELSAN Balkanlar Ofisinin hizmet alanının tüm Balkan ülkelerini kapsayacağını belirtti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar