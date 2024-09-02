ASELSAN Balkanlar Ofisi Üsküp’te Açıldı

ASELSAN Balkanlar Ofisi’nin Açılışı Üsküp'te Gerçekleşti

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ASELSAN'ın Balkanlar Ofisi için açılış töreni düzenlendi. Törene, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Açılış Töreni ve Protokol Konuşmaları

Açılışta, protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek ASELSAN Balkanlar Ofisi'nin hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın Balkanlar'a hizmet edecek ofisinin açılışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin savunma sanayisinin kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti.

ASELSAN'ın Hedefleri ve İşbirlikleri

Görgün, "Dost ve müttefik ülkelerle sürdürülebilir gelişimimizi devam ettiriyoruz. Bu ofis, bölgedeki her noktaya hızla ulaşabilmemizi sağlayacak," dedi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını vurgulayarak, ASELSAN'ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri olduğunu ifade etti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Katkılar

Akyol, "Konumumuz ve yerel destekle uluslararası işbirliklerimizi güçlendireceğiz. Balkanlar Ofisi, bölgeye katkı sağlayacak ve işbirliklerini artıracak," şeklinde konuştu. Destek veren Kuzey Makedonya ve diğer paydaşlara teşekkür eden Akyol, ASELSAN Balkanlar Ofisinin hizmet alanının tüm Balkan ülkelerini kapsayacağını belirtti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.