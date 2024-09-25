ASELSAN'dan Azerbaycan ile Ortak Üretim Adımı

ASELSAN, Azerbaycan ile Yeni Bir Döneme Giriş Yapıyor

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçtiğimiz günlerde Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akyol, ASELSAN ürünlerinin Azerbaycan'ın güvenlik birimlerinde ve sivil sektörlerinde yaygın olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, "Buradaki şirketimizi güçlendiriyoruz ve yerel ortaklarla ortak üretimi konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı ürünlerimizin Bakü'de üretildiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Tarih Boyu Süregelen İlişkiler

Akyol, 1990'lı yıllarda Bakü'de ASELSAN'ın ilk uluslararası ofisini açtığını hatırlatarak, Azerbaycan'daki geçmişlerinin oldukça başarılı olduğunu ve zor dönemlerde bu ülkenin yanında olduklarını vurguladı.

Gelişen Hedefler ve Yenilikler