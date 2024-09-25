ASELSAN'dan Azerbaycan ile Ortak Üretim Adımı

ASELSAN, Azerbaycan ile Yeni Bir Döneme Giriş Yapıyor
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçtiğimiz günlerde Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akyol, ASELSAN ürünlerinin Azerbaycan'ın güvenlik birimlerinde ve sivil sektörlerinde yaygın olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, "Buradaki şirketimizi güçlendiriyoruz ve yerel ortaklarla ortak üretimi konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı ürünlerimizin Bakü'de üretildiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ile Tarih Boyu Süregelen İlişkiler
Akyol, 1990'lı yıllarda Bakü'de ASELSAN'ın ilk uluslararası ofisini açtığını hatırlatarak, Azerbaycan'daki geçmişlerinin oldukça başarılı olduğunu ve zor dönemlerde bu ülkenin yanında olduklarını vurguladı.
Gelişen Hedefler ve Yenilikler
Akyol, ASELSAN'ın kurulduğu günden bu yana Türk milletine çeşitli alanlarda milli teknolojiler sunduğunu belirtti. "Hedefimiz, uluslararası işbirliklerini arttırarak global varlığımızı güçlendirmektir" Akyol, Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcının ASELSAN ürünlerini kullandığını belirterek, "İhtiyaç duyulan yerlere kaliteli ve güvenli sistemler sunmaya devam edeceğiz" Bu gelişmeler ışığında ASELSAN, Azerbaycan ile gerçekleştireceği ortak üretim projeleri ile savunma alanındaki gücünü artırmayı hedefliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.
AESLSAN Ürünlerine Yüksek Talep
Akyol, Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcının ASELSAN ürünlerini kullandığını belirterek, "İhtiyaç duyulan yerlere kaliteli ve güvenli sistemler sunmaya devam edeceğiz" Bu gelişmeler ışığında ASELSAN, Azerbaycan ile gerçekleştireceği ortak üretim projeleri ile savunma alanındaki gücünü artırmayı hedefliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Bu gelişmeler ışığında ASELSAN, Azerbaycan ile gerçekleştireceği ortak üretim projeleri ile savunma alanındaki gücünü artırmayı hedefliyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor. Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine açıklamada bulundu.