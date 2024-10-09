ASELSAN'ın Lazer Güdüm Kiti ile QFAB-250 Atış Testi Başarıyla Tamamlandı

ASELSAN ve Azerbaycan İşbirliği

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'nın geliştirdiği QFAB-250 LG bombası, ASELSAN’ın ürettiği lazer güdüm kiti (LGK) ile başarılı bir şekilde entegre oldu ve atış testlerini başarıyla geçti.

Uçuş Testleri ve Sonuçlar

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait SU-25 savaş uçakları, lazer güdüm kiti ile donatılmış QFAB-250 bombalarını belirlenen hedeflere bıraktı. Uçaklardan atılan bu mühimmat, hedefleri tam isabetle imha ederek atış testlerini başarıyla tamamladı.

ASELSAN'ın Teknolojik Katkısı

ASELSAN'a ait lazer güdüm kitleri, AR-GE süreçleri, prototip geliştirme, yer testleri ve entegre platform çalışmaları sayesinde QFAB-250 bombalarına entegre edilmiştir. Bu sistemler, Türk Hava Kuvvetleri’nin de kullandığı akıllı mühimmatı dönüştürme yeteneğine sahiptir.

Gelecek Yatırımlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında devam eden ortaklık sayesinde, gelecekte başka güdüm sistemlerinin de Azerbaycan ordusunun envanterine eklenmesi planlanmaktadır. Yeni sistemler, hem mevcut hem de gelecek savaş uçakları ile insansız hava araçlarına entegre edilebilecektir.

Stratejik Önemi

Sonuç olarak, ASELSAN'ın lazer güdüm kiti sayesinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri, daha hassas ve etkili bir şekilde operasyon gerçekleştirme kapasitesine ulaşmaktadır. Bu işbirliği, bölgesel güvenlik ve savunma gücünün artırılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.