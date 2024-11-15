ASELSAN, Mavi Balina 2024 Tatbikatı'nda Yenilikçi Teknolojilerini Tanıttı

ASELSAN, Oyun Değiştirici Teknolojilerini Sergiledi

ASELSAN, Mavi Balina 2024 Tatbikatı'nda su altı ve su üstü için geliştirdiği yenilikçi sistemlerini tanıttı. Bu tatbikatta ASELSAN’ın en gözde teknolojileri arasında yer alan FERSAH 100 MS multistatik sonar suit sistemi, DERİNGÖZ 100M/600 otonom sualtı aracı ve DÜFAS 100-CU derinliği değiştirilebilir düşük frekans çekili aktif/pasif sonar sistemi büyük ilgi topladı.

Önemli Bir Etkinlik: Mavi Balina 2024 Tatbikatı

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, Mavi Balina 2024 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildi. Tatbikata NATO unsurları ve yabancı ülke temsilcileri gözlemci olarak katıldı. Aksaz Deniz Üssü'nde kurulan sergi alanında ASELSAN’ın su altı ve su üstü sistemleri tanıtıldı ve katılımcılardan tam not aldı.

FERSAH 100 MS Multistatik Sonar Suit Sistemi

Dikkat çeken FERSAH 100 MS sistemi, tamamen ASELSAN’ın milli imkanlarıyla geliştirildi. Bu entegre sonar sistemi, açık deniz ve kıyı sularında denizaltıları, torpidoları, insansız sualtı araçlarını, demirli mayınları ve diğer sualtı tehdit unsurlarını tespit etmek, takip etmek, sınıflandırmak ve konumlandırmak amacıyla kullanılmaktadır.

DERİNGÖZ 100M/600 Otonom Sualtı Aracı

DERİNGÖZ 100M/600, keşif ve gözetleme maksadıyla öne çıkan bir sualtı aracıdır. 600 metre çalışma derinliği olan bu araç, modüler sistem mimarisi ve artırılabilir bataryası sayesinde 15 saate kadar operasyon yapabilmektedir. Ayrıca, kablosuz haberleşme kabiliyeti ile kolay kullanım ve bakım imkanı sunmaktadır.

Deniz Güvenliğinin Geleceği: DÜFAS ve MARLİN

ASELSAN’ın başka bir oyun değiştiren teknolojisi olan DÜFAS 100-CU, denizaltılar gibi su altı tehditlerini uzun mesafelerden tespit etme imkanı sunmaktadır. Kompakt ve hafif yapısıyla farklı boyutlardaki su üstü platformlarda ve insansız su üstü araçlarında kullanılabilmektedir.

ASELSAN, MARLİN isimli insansız deniz aracı ile Türk donanmasının insanlı unsurlarla yaptığı görevleri insansız olarak icra etme yeteneği kazandırmıştır. Bu araç, keşif-gözetleme-istihbarat, karakol, suüstü harbi, elektronik harp ve denizaltı savunma harbi gibi kritik görevlerde kullanılıyor.

Sonuç

ASELSAN, Mavi Vatan’ın koruyucuları arasında yer alarak deniz güvenliğinde devrim niteliğinde sistemler sunmaya devam ediyor. Mavi Balina 2024 Tatbikatı'ndaki başarılı tanıtımlar, Türk savunma sanayinin uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mavi Balina 2024 Tatbikatında ASELSAN’ın Mavi Vatan için geliştirdiği DÜFAS, ASELSAN denizaltı sistemleri, MARLİN, DERİNGÖZ gibi oyun değiştirici teknolojiler yoğun ilgi gördü.