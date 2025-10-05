ASELSAN Tekno Macera Tırı Malatya'da: 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Teknoloji Şöleni

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği için tasarladığı Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'da çocuklarla buluşuyor. Tır, küçük ziyaretçileri bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkaran interaktif alanlar ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Program ve Deneyimler

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, turunu Kasım ayında tamamlayacak olan Tekno Macera Tırı; interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve atölyelerle çocuklara ASELSAN'ın vizyonunu yakından tanıma imkânı veriyor. Ziyaretçiler, yapay zeka destekli hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışıyor, ASELSAN ürünlerini keşfediyor ve "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle canlanışına tanıklık ediyor. Bilim gösterileri ve eğitici atölyeler çocuklara hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sağlıyor.

Tur Takvimi ve Kapsam

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla binlerce çocuk'a ulaşan Tekno Macera Tırı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep ve Malatya'yı gezdi. Malatya etkinliği 12 Ekim'e kadar devam edecek. Tır, daha sonra 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği içerisinde tasarlanan ve Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'yı ziyaret eden Tekno Macera Tırı, çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.