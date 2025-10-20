Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

Asgari Ücret 2026 İçin İlk Sinyaller: 21 Ekim Kritik

Milyonlarca çalışanın ve işverenin beklediği Ocak 2026 asgari ücret süreci için ilk adımlar atılıyor. Geride kalan yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle ara zamlar uygulanmış, Temmuz ayında da artış yaşanmıştı. Şimdi gözler, 21 Ekim tarihinde yapılacak toplantıdan çıkacak sinyallere çevrildi.

Toplantı Tarihi ve Gündemi

Aralık ayındaki nihai görüşmeler öncesinde tarafların pozisyonunu belirleyecek kritik toplantı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanacak olan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim 2025 tarihinde bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, işleyişi ve 2026 zammına ilişkin ilk rakamlar bulunuyor.

Sendika Tepkileri ve Boykot İhtimali

Masaya oturmadan önce en büyük tartışma, işçi tarafının komisyon yapısına yönelik eleştirileri. Geçtiğimiz yıl belirlenen 2025 asgari ücret rakamını "adil olmayan bir komisyonda" alındığı gerekçesiyle eleştiren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay şu açıklamayı yapmıştı: "Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız". Bu boykota HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da destek vermişti. 21 Ekim toplantısı, hükümet ve işveren tarafının bu kriz karşısında hangi adımları atacağını ve sendikaları masaya döndürüp döndüremeyeceğini gösterecek.

Zam Senaryoları: İlk Hesaplamalar

Kulislerde ve kamuoyunda "Asgari ücret kaç para olacak?" sorusu konuşuluyor. Mevcut net asgari ücret 22.104,67 TL üzerinden yapılan ilk hesaplamalar üç ana senaryoyu işaret ediyor:

%20 Zam Senaryosu: Yaklaşık 4.420 TL artış ile yeni net asgari ücret 26.524 TL olur.

%25 Zam Senaryosu: Yaklaşık 5.526 TL artış ile yeni net asgari ücret 27.630 TL olur.

%30 Zam Senaryosu: Yaklaşık 6.631 TL artış ile yeni net asgari ücret 28.735 TL olur.

İşverene Maliyetin Boyutu

Müzakerelerde işçi alım gücünün yanında bir diğer kilit başlık da asgari ücretin işverene olan maliyeti. Mevcut durumda bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde. Bu tutarın içinde 26 bin 5 lira 50 kuruş brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruş sosyal güvenlik primi ve 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta fonu payı bulunuyor. %30'luk bir zam gerçekleşmesi halinde işverene olan maliyetin katlanacağı belirtiliyor.

Sonuç: Milyonların gözü, 21 Ekim'deki kritik toplantıdan çıkacak ilk sinyallere, sendikaların masaya dönüp dönmeme kararına ve Aralık ayındaki nihai görüşmelere çevrilmiş durumda.