Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 başında asgari ücrete en az yüzde 20 zam beklediğini açıkladı; net tutar 22 bin 104 TL’den 26 bin 524 liraya yükselebilir.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:19
Asgari Ücret 2026 İçin İlk Rakam Açıklandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanı ve ailelerini yakından ilgilendiren Ocak 2026 asgari ücret artışıyla ilgili ilk net tahmini paylaştı. Geride bıraktığımız iki yılda yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz zammı da eklenmişti; bu yıl ise gözler yeniden yıl başına çevrildi.

Uzman Uyarısı

'En Düşük Maaş Kirayı Karşılamıyor' başlıklı uyarısında Erdursun, ülke genelindeki fiyat artışlarının maaşların reel değerini hızla erittiğini vurguladı. Erdursun, "Bugün ülkemizdeki en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira seviyesinde. Ancak büyükşehirlerde en düşük kira bedeli 20 bin lirayi bulmuş durumda. Bu basit hesap bile, maaşların temel bir barınma ihtiyacını dahi karşılamaktan ne kadar uzaklaştığını gözler önüne seriyor" dedi.

Refahın Önündeki Engel: Vergi ve Prim Yükü

Erdursun, çalışanların refahını artırmanın önündeki en büyük engellerden birinin maaşlar üzerindeki vergi ve prim yükü olduğunu belirtti. İşverenin ücret artışı yapsa bile bu artışın önemli bir kısmının vergi ve prim kesintilerine gittiğine dikkat çekti.

Asgari Üçrette Masadaki Formüller

Erdursun kalıcı bir iyileşme için çok yönlü bir paket önerdi. Öne çıkan formüller şunlar:

Enflasyon Üzeri Artış: Maaş zamlarının, açıklanan veya hedeflenen enflasyon oranlarının üzerinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Seyyanen Zam Desteği: Düşük maaş gruplarını korumak ve aradaki makası kapatmak amacıyla oransal zamma ek seyyanen artışların da masada olması gerektiğini ifade etti.

Vergi ve Prim İndirimi: Çalışanların eline geçen net ücreti artırmanın en etkili yolunun gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirime gitmek olduğunu söyledi.

2026 Asgari Ücreti Ne Kadar Olacak?

Erdursun, değerlendirmeleri sonucunda asgari ücret için en olası senaryoyu paylaştı: "Yıl sonu enflasyon beklentileri ve 2026 için hedeflenen yüzde 16'lık enflasyon göz önüne alındığında, asgari ücrete en az yüzde 20 oranında bir artış yapılması kaçınılmazdır."

Mevcut durumda 22 bin 104 TL olan net asgari ücretin, Erdursun'un öngördüğü yüzde 20lik zamla birlikte 26 bin 524 liraya yükselmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karara kadar bu rakamlar tartışılmaya devam edecek.

