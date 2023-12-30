Asgari ücret artışının ardından gözler en düşük emekli maaşlarında! Masadaki en güçlü rakam ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 102 TL olacağını açıkladı. Bu zam sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yeni yılda ne kadar zam yapılacak? En düşük memur, memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’luların en düşük aylıkları ne kadar olacak? Bu konuda merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr için değerlendirdi.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49 civarında zam yapılacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı. Yılmaz, yüzde 50’ye yaklaşan bir artış gerçekleştireceklerini ifade etti. Buna istinaden yorumlarda bulunan Bayram şu şekilde konuştu:

"Son 6 aylık enflasyon farkının yüzde 38 olacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak toplu sözleşme zammı farkı yüzde 9 verilecek. Refah payı da dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 50’ye yaklaşacak. Asgari ücretteki yüzde 49’luk artış, memur ve emekli maaşları için de bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklanacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 65 civarında olduğuna dikkat çeken Bayram, son 6 ayın enflasyonu ise yüzde 38 dolayında olacağını öngörüyor. Bu durum göz önünde bulunduran Bayram SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37-38 arası bir zam hakkına sahip olacağını düşünüyor. Bu oranların memur emeklilerine ise son zamda yüzde 25 artış verildiğini belirtti. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 17.77’lik enflasyon farkı nedeniyle hak kaybına uğradığını dile getiren Bayram memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 19’larda kaldığını ve her iki gruba da Temmuz ayında yüzde 25 oranında zam yapıldığını hatırlattı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara dair ise şu öngörülerde bulundu.

"Memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın zam yapılacak. Bu zam, diğer emekliler için de bir beklenti yarattı. Diğer emekliler de yüzde 50 oranında artış istiyor. Temmuzda memurlara 8 bin TL seyyanen zam verilmişti. Bu tutar üzerinden de bir zam bekleniyor. Alınan maaşın yüzde 50 artmasıyla en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin TL’ye yükselecek."