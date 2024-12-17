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Asgari Ücret Belirleme Çalışmalarında Son Aşama: Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Bakan Işıkhan, asgari ücretin netleştirilmesi için önümüzdeki hafta önemli gelişmeler olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:54
Asgari Ücret Belirleme Çalışmalarında Son Aşama: Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Asgari Ücretin Belirlenmesi İçin Geri Sayım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına dair, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekliflerin Beklentisi

Bakan Işıkhan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 19 Aralık'ta gerçekleşecek üçüncü toplantısına başkanlık edeceğini belirtti. Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına dair bir soru üzerine Işıkhan, önce üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini ardından duruma bakacaklarını, ancak teklifler için sabırsızlandıklarını kaydetti.

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