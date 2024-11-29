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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:49
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Toplantı Hedefleri

Bu kritik toplantıda, işçi ve işveren taraflarının beklentileri, hayat pahalılığı ve ekonomik durum gibi konular üzerinde durulacak. Tespit edilen asgari ücret, milyonlarca çalışanın yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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