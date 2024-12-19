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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantısını yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:51
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu kritik toplantıya işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Toplantıya Kimler Katıldı?

Toplantının başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yürütürken, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alıyor.

Teklifler Sunulacak

Toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sunması bekleniyor.

Mevcut Asgari Ücret Verileri

Halen, asgari ücret bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulamaya geçiyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş; bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 400 lira 5 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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