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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Rakamlarını Belirlemek Üzere Toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü toplantısı başladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:37
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Rakamlarını Belirlemek Üzere Toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Başladı

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek amacıyla, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihinindeki dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantının, Bakanlığın ev sahipliğinde basına kapalı olarak düzenlendiği bildirildi.

Toplantının ardından, kamuoyuna açıklanacak asgari ücret rakamının, Bakan Işıkhan tarafından duyurulması bekleniyor.

Mevcut Asgari Ücret Durumu

Güncel verilere göre, mevcut asgari ücret düzeyi, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmişken, bu rakam kesintiler sonrası net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanmaktadır.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu maliyetin 20 bin 2 lira 50 kuruşu brüt asgari ücreti, 3 bin 100 lira 39 kuruşu sosyal güvenlik primini ve 400 lira 5 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonunu kapsamaktadır.

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