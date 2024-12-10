Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'teki Ücreti Belirlemek için Toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Hayata Geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, yapılan toplantıda işçi ve işveren taraflarının memnuniyetinin gözetilerek, adil bir asgari ücret belirlenmesi umut edildiğini vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla toplandı. Toplantıya, işçi sektörünü temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kanadını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katıldı.

Ekonomik ve Sosyal Koşullar Analiz Ediliyor

Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin değerlendirileceğini belirterek, ekonomik göstergelerin titizlikle inceleneceğini açıkladı. Enflasyon oranları, satın alma gücü, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları ve istihdam gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağını ifade etti.

Türkiye'nin İstihdam Hedefleri

Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde, toplumsal refahı artırmak için istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Ekim ayında istihdamın 156 bin kişi artmasıyla 32 milyon 970 bin kişiye ulaşıldığını duyurdu.

İstihdam oranının da %49,9'a çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtirken, “Gençlerimizin ve kadınlarımızın daha fazla ekonomik hayatta yer alması hedeflenmektedir” dedi.

İşçi ve İşveren Arasındaki Denge

Bakan Işıkhan, işçi ve işveren arasındaki çatışmaların ötesinde, birlikte güçlenme vizyonunu benimsediklerini vurguladı. Alın terinin ve sermayenin birlikte değer gördüğü bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

“Bu toplantılar yalnızca ücret belirleme değil, aynı zamanda emeğin ve sermayenin birlikte güçlendiği bir dengeyi kurma çabasını yansıtmaktadır” açıklaması yaptı.

Adil Ücret ve Çalışanların Motivasyonu

Işıkhan, işverenlerin en büyük sorumluluğunun emeğin karşılığını adil şekilde vermek olduğunu ifade ederek, “Adil ücretle çalışanların motivasyonu artar, bu da işletmenin ve ülkemizin kazancını artırır” dedi.

Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yürüttü. Kalan bölüm ise basına kapalı olarak devam etti.