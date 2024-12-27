Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Ücretini Belirledi

Asgari Ücret Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılına ilişkin asgari ücretle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi çerçevesinde, her türlü işçinin asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların 10 Aralık'ta başlayıp, 24 Aralık'ta sona erdiği belirtildi.

Toplantılar ve Sonuçlar

Yapılan dördü toplantı sonucunda, asgari ücretin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edildiği açıklandı. Ayrıca, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ayından itibaren 1000 lira olarak sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi önerildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına rağmen katılan üyelerin oy birliğiyle kararlarını aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2025 yılı için net olarak 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.