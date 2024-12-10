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Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını 16 Aralık'ta Gerçekleştirecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapacak. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:54
Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını 16 Aralık'ta Gerçekleştirecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını 16 Aralık tarihinde yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ayrıntılarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Ağar, toplantıda herhangi bir maaş tutarının gündeme gelmediğini ifade ederek, TÜRK-İŞ heyetindeki işçilerin sorun ve taleplerini aktardığını belirtti. Ücretin alım gücünün zamanla düştüğünü vurgulayan Ağar, "Geçmiş yıllarda asgari ücretle 10 çeyrek altın alırken, bugün sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor. Yani 7 çeyrek altın kaybolmuş durumda,” dedi.

Asgari Ücretin Kapsamı ve Talepler

Ağar, asgari ücreti etkileyen diğer unsurlara değinerek, "Asgari ücretle insanlar ev kirasını ödemeli, mutfak ihtiyaçlarını karşılamalı ve çocuklarının masraflarını karşılayabilmeli. Geçmişte bunlar mümkünken, şimdi bu durum tehlikeye girmiştir," ifadelerini kullandı.

Toplantılar hakkında bilgi veren Ağar, işverenin ilk rakamı vermesini beklediklerini dile getirdi. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğuna dikkat çeken Ağar, "Bu aileler de düşünülmeli ve biz makul bir ücret önerisi gelirse buna açık olduğumuzu söylüyoruz. Aksi takdirde, öngörülen ve gerçekleşen enflasyon karşısında sessiz kalmayacağız,” şeklinde konuştu.

Ücret Artışlarının Etkisi

Ağar, asgari ücret artışlarının enflasyon yaratmadığına dair geçtiğimiz yıl içerisinde yaşananları örnek göstererek, "Asgari ücretle ilgili karar alınması, enflasyonu etkilemez. İşçiye veya memura ücret ödemekle enflasyon yükselmez," ifadelerini kullandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının soruları yanıtladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının soruları yanıtladı.

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