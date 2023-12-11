Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıya başladı

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarını belirlemek için ilk komisyon toplantısı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda taraflar arasında en makul rakamların belirlenmesi için fikirler tartışılacak. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak soruna kilitlendi. Alınacak zam kararının 2024 yılının tamamında etkili olacak olması da toplantının kritikliğini ortaya çıkarıyor.

Asgari ücret zammı belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bir araya gelen komisyon toplantısında, işçi temsilcisi olarak TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol temsil ediyor. Bu toplantıda taraflar, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapıcı bir diyalog ve işbirliği içinde bulunarak adil bir uzlaşıya varmayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülük ettiği bu süreç, işçi, işveren ve devlet arasındaki dengeyi sağlama hedefine odaklanarak ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu yılki görüşmelerde dikkat çeken bir değişiklik olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi bir araya geldi. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi, toplantıya katılarak yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine önemli bir katkıda bulunacak. Bu çeşitlilik, farklı sektörlerde çalışan işçilerin temsil edilmesi ve asgari ücretin geniş bir perspektiften ele alınması açısından anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.





Son Asgari Ücret Rakamı 11 Bin 402 Lira 32 Kuruş

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olarak tespit edilmiş olup, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net tutar 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak işçiye ödeniyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu maliyetin 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücreti, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primini ve 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primini içeriyor.