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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı: TİSK Açıklamalarıyla Gündeme Geldi

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret görüşmelerinin hem işçi hem işveren gözüyle değerlendirileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:32
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı: TİSK Açıklamalarıyla Gündeme Geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.

İlk Toplantıda Enflasyon Vurgusu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Koç, görüşmelerin tüm taraflara fayda sağlayacak bir kararla tamamlanmasının önemine değindi.

Sürdürülebilir ve Dengeli Ücret Belirleme Çalışmaları

Çalışmalarını sosyal diyalog içinde sürdüreceklerini belirten Koç, "Hep ifade ettiğimiz gibi süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir perspektifle yöneteceğiz. Öncelikli olarak Orta Vadeli Program'ın temel amacı olan enflasyon ile mücadeleye odaklanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Toplumun Tüm Kesimlerine Dokunan Bir Süreç

Koç, enflasyonun ekonomik istikrarı ve tüm kesimlerin refahını etkileyen bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Bu dönem her dönemden daha zor ancak önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek vermek olmalıdır," dedi. Ayrıca asgari ücretin küresel konjonktür ve günümüz gerçekleri ile polemiklere malzeme edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Common Sense Ve İstişare Vurgusu

Koç, TİSK olarak bu süreci kayda değer fayda sağlaması beklenen işveren desteği ile tamamlamaya hazır olduklarının ve ortak akıl, istişare ile mutabakat içinde bir süreç geçireceklerinin altını çizdi. "Birlik beraberlik içerisinde, olumlu bir süreç olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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