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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısı Tamamlandı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücretteki gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:28
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısı Tamamlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler" dedi.

Toplantı Detayları

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği bu toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar işçi heyetinin başında yer aldı. Toplantı sonrasında, Ağar, sendika başkanları ile yaptığı görüşmeleri paylaştı.

Rakam Beklentisi ve Alım Gücü Sorunları

Ağar, komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren ve siyasi iktidar, hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım".

Ağar, asgari ücret üzerinden geçim şartlarına ilişkin değerlendirmelerini yaptıklarını, “gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini” ifade etti. Asgari ücretin, geçim standartlarını karşılamak için olması gereken seviyede olmadığını vurguladı.

İleriye Dönük Temenniler

Ağar, mevcut asgari ücretin alım gücünün önemli ölçüde eridiğine işaret ederek, “İnşallah tekrar bizi muhalif yapmazlar”

Toplantıda işverenle birlikte herhangi bir rakam telaffuz edilmediğini de kaydeden Ağar, "Rakamı gidin ya hükümete ya da işverene sorun. Biz parayı veren değiliz" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

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