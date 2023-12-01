Asgari Ücret Zam Toplantısı Ertelendi! Bugün Yapılması Planlanıyordu Erteleme Kararı Geldi

Asgari ücret zammı için bugün masaya oturulması bekleniyordu. Milyonlarca kişi masadan çıkacak sonuca kitlenmişti ama tarihin ertelendiği kararı çıktı. 1 aralık tarihli yapılması planlanan Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı başka bir tarihe ertelendi.

Asgari Ücret Zam Toplantısı Ertelendi! Bugün Yapılması Planlanıyordu Erteleme Kararı Geldi
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Milyonlarca çalışan ve iş verenin heyecanla beklediği  bugün yapılması beklenen asgari ücret toplantısında erteleme kararı verildi. TÜRK-İŞ kaynaklarından bugün gerçekleşmesi beklenen toplantı için davet gelmediği açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı açıklamada 1 Aralık tarihli toplantı için hazırlıkların yapılmadığı iddia edildi.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantının ne zaman yapılacağını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. 

Toplantının 1 Aralık'ta Yapılacağı Söylenmişti

Asgari ücret zammı için yapılacak toplantının 1 aralıkta gerçekleştirileceği açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti. Yılmaz, Ankara'da bir araya geldiği gazeteciler ile toplantıların 1 Aralık'ta başlayacağını belirtmişti. Yılmaz açıklamasında, "Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar TL oldu." ifadelerini kullanmıştı. 

Toplantı için bir araya gelecek temsilcilerin 4 defa toplanması ve ardından uzlaşma adımına geçmesi bekleniyor..

Kararlaştırılacak asgari ücret 2024 Ocak ayı itibari ile geçerli olacak.

Masada Olası Seçenekler Belirtiliyor

Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 38 olduğu belirtiliyor. Bu verilere göre de asgari ücretin net 15 bin 708 liraya ulaşması gerektiği ifade ediliyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 40 oranında olursa 15 bin 962 lira, yüzde 45 oranında artışa gidilirse 16 bin 532 lira olması bekleniyor. Konuşulanlar arasında refah payının da eklenmesi ve artış oranının yüzde 50 seviyesinde olması da yer alıyor. Bu durumda ise yeni asgari ücretin 17 bin 103 lira olacağı işaret ediliyor. 

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