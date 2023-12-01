Asgari Ücret Zammı İçin Yeni Tarih Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklama ile toplantının yeni tarihi belli oldu. Bugün yapılması planlanan ancak ertelendiği bilgisi gelen asgari ücret zammı 11 aralık tarihinde yapılacak.

Asgari Ücret Zammı İçin Yeni Tarih Belli Oldu
Yayın Tarihi:

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı toplantısının ilkinin yapılması merakla bekleniyor. 1 aralık tarihli yapılması planlanan toplantı ertelenmişti. Yapılan yeni açıklama ile toplantının 11 Aralık tarihinde geçekleştirilmesi planlanıyor. 

Asgari Ücret Toplantısı İçin Yeni Tarih Belirlendi

Bugün yapılması planlanan asgari ücret zammı toplantısının ertelenmesi ile gözler toplantının yapılacağı yeni tarihe çevrildi.  Son dakika gelişmesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu işi, iş veren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. 

Yapılacak olacak ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ toplantıya işçileri temsilen katılırken TİSK iş veren tarafının temsilcisi olacak. 

Toplantıda enflasyon ve geçinme endeksi dikkate alınarak bir rakam belirlenmesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Yüksek tansiyonu ilaçsız şıp diye düşüren doğal besinler! Dakikalar içinde etki ediyor Yüksek tansiyonu ilaçsız şıp diye düşüren doğal besinler! Dakikalar içinde etki ediyor
Başvuru için son şans! Yıldız Teknik Üniversitesi KPSS 55 puanla yüksek maaşlı personel alımını duyurdu Başvuru için son şans! Yıldız Teknik Üniversitesi KPSS 55 puanla yüksek maaşlı personel alımını duyurdu
Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor
Çok Okunanlar
Ateşkes Sonrası Ard Arda Açıklamalar Geliyor: Netanyahu ile Hamas'tan Savaş Açıklaması Ateşkes Sonrası Ard Arda Açıklamalar Geliyor: Netanyahu ile Hamas'tan Savaş Açıklaması Şiddetli Fırtına Can Aldı: Trabzon'da Dalgalar 1 Kişinin Hayatına Kaybetmesine Sebep Oldu Şiddetli Fırtına Can Aldı: Trabzon'da Dalgalar 1 Kişinin Hayatına Kaybetmesine Sebep Oldu Kuzey Irak'ta Teröristlere Geçit Yok: Pençe Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Kuzey Irak'ta Teröristlere Geçit Yok: Pençe Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Ateşkes Bitti Bombardıman Daha Şiddetli Başladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti Ateşkes Bitti Bombardıman Daha Şiddetli Başladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı