Asgari Ücret Zammı İçin Yeni Tarih Belli Oldu

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı toplantısının ilkinin yapılması merakla bekleniyor. 1 aralık tarihli yapılması planlanan toplantı ertelenmişti. Yapılan yeni açıklama ile toplantının 11 Aralık tarihinde geçekleştirilmesi planlanıyor.

Asgari Ücret Toplantısı İçin Yeni Tarih Belirlendi

Bugün yapılması planlanan asgari ücret zammı toplantısının ertelenmesi ile gözler toplantının yapılacağı yeni tarihe çevrildi. Son dakika gelişmesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu işi, iş veren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Yapılacak olacak ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ toplantıya işçileri temsilen katılırken TİSK iş veren tarafının temsilcisi olacak.

Toplantıda enflasyon ve geçinme endeksi dikkate alınarak bir rakam belirlenmesi bekleniyor.