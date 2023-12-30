Asgari ücret zammı sonrası zincir marketlerde etiket yoğunluğu başladı

Yeni asgari ücretin 27 Aralık Çarşamba akşamı açıklanmasının ardından, özellikle 3 harfli marketler olarak bilinen büyük market zincirlerinde etiket değişimleri hemen başladı. Bir market, çalışanlarına aynı akşam içerisinde gönderdiği "etiket değiştirme mesaisi" mesajıyla dikkat çekti. Bu durum, kamuoyunda etiket değişikliklerinin hızla gerçekleştirilmesi tartışmalarına yol açtı.

Marketlerde yapılan etiket değişikliklerinin incelenmesi sonucunda, asgari ücret zammının açıklanmasının hemen ardından 27-28-29 Aralık tarihlerinde birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. Bu durum, tüketiciler arasında endişe yaratırken, fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler de artmaya başladı. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, tüketicileri fark ettikleri anda şikayetlerini dile getirmeye çağırarak, cezaların artırılması gerektiğini vurguladı.





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Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasının öncesinde, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun ifadesine göre, marketlerde zamların başladığı ortaya çıktı. Ağaoğlu, "Asgari ücret açıklanmadan zamlar yapılmaya başlandı" şeklindeki açıklamasıyla, tüketicilerin dikkatini çekti. Geçmişte sıkça duyduğumuz "Dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi" mazeretinin artık geçerli olmadığını belirten Ağaoğlu, dolardaki artışın yüzde 10 civarında olduğuna dikkat çekerek, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarının yüzde 20 ile 40 aralığında seyrettiğine vurgu yaptı.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, etiketlerdeki fiyat değişikliklerinin, asgari ücretin açıklandığı akşam itibariyle gerçekleştiğine dikkat çekerek, tüketicileri bilgilendirdi. Ağaoğlu, uzun süredir asgari ücret tartışmalarının devam ettiğini ve bu süre zarfında etiketlerde fiyatların arttığını belirtti. Demokratik hukuk devletinde herhangi bir gerekçesiz ve haksız fiyat artışının mümkün olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, rekabet kurulunun cezalar uyguladığı bir dönemde, zincir marketlerin pervasızca etiket değişikliği yaptığını ifade etti.

Aydın Ağaoğlu, fiyat politikalarındaki şeffaflık eksikliğine dikkat çekerek, ticaret sektöründe yapılması gereken düzenlemeleri sıraladı. Ambalajlı ürünlerin üzerinde tavsiye edilen satış fiyatının mutlaka yer alması gerektiğini belirten Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı cezaların, rekabet kurulunun yöntemine benzer şekilde ciro üzerinden hesaplanması gerektiğini ifade etti. Özellikle küçük esnafın ağır bir şekilde etkilenebileceğine vurgu yapan Ağaoğlu, cezaların ciro ile orantılanması, ifşa edilmesi, ısrarla devam eden durumlarda ise kapatılma veya ticaretten men edilme gibi daha etkili önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, kurumsal marketlerin asgari ücret açıklamasının hemen ardından çalışanlarına ve müdürlerine gönderdikleri etiket değiştirme mesaisi mesajlarını değerlendirdi. Ağaoğlu, özellikle bazı 3 harfli zincir marketlerde saat 20 civarında yapılan bu uygulamanın çalışanlara fiyat etiketi için mesaiye kalma ve personel ayarlama talebi içerdiğini belirtti. Bu durumu yalanlamayan marketler, tüketicilere etiketleri kontrol etme çağrısı yaptı. Ağaoğlu, bu süreçte Aralık ayında fiyatları fahiş artan ürünlerin tüketiciler tarafından cep telefonlarıyla fotoğraf ve video olarak çekilip, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna internet üzerinden kolayca aktarılması gerektiğini ifade etti.





Marketlerdeki fiyat etiketlerindeki değişikliklere tepki gösteren tüketiciler, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak fiyat oyunlarına dikkat çekiyor. Mehmet Sertcan, asgari ücret öncesinde zamların geldiğine dikkat çekerek, asgari ücret açıklanmasının ardından yine zam yapıldığını ifade etti. Bir diğer tüketici Alaattin Örnekoğlu ise, markette yaşadığı fiyat karmaşasını anlatarak, "Fiyatlar o kadar değişiyor ki, 3 harfli marketlerden birine girdim. Yumurta alacaktım, baktım 53 lira. Kasaya geldim, 59 lira dedi. Orada 53 liraya yazıyor dedim. Her halde fiyatlar değişmemiş dediler, bende bırakıp çıktım" şeklinde konuştu.

Fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu düşünen tüketiciler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiyat değişiklikleri ile ilgili endişelerini dile getiriyor. Sabiha Yılmaz, asgari ücretle ilgili düşüncesini paylaşarak, fiyatların zaten her gün değiştiğini ve bir gün alınanın ertesi gün alınamadığını ifade etti. Yılmaz, market personellerinin maaşlarının da Ocak'ta zamlı olarak alacaklarını belirtti. Diğer bir tüketici Nuran Bulut ise, devletin denetim görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Bu devletin görevi, denetlemesi gerekiyor. Bu kadar basit. Siz, biz müdahale edemeyiz" ifadelerini kullandı.