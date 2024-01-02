Asgari ücret zammında en çok o dikkat çekmişti! 17 bin TL'nin yanındaki 2 TL'nin gizemi çözüldü!

17 bin 2 TL'lik 2024 yılı asgari ücret miktarındaki 2 TL'nin gizemi çözüldü. Peki 2 TL'nin olayı ne?

Asgari ücret zammında en çok o dikkat çekmişti! 17 bin TL'nin yanındaki 2 TL'nin gizemi çözüldü!
Yayın Tarihi:

Ülke genelindeki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücreti sonunda açıklandı ve dikkat çekici bir ayrıntı sosyal medya platformlarının ana gündemine oturdu. Asgari ücretin tam olarak 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi, birçok kişinin kafasında soru işaretleri yaratmış durumda. İşte, asgari ücretin bu olağanüstü miktarındaki "2 TL"nin ardındaki matematiksel gizem!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzun bir bekleyişin ardından 2024 yılı asgari ücretini açıkladı. Yapılan zamlarla birlikte asgari ücret, bir önceki yıla göre yüzde 49'luk bir artışla 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Ancak, bu rakamın sonundaki "2 TL" detayı, sosyal medyanın ve halkın dikkatini çekti.

2 tl

Asgari ücretin belirlenirken bu küçük miktarın ardında mantıklı bir sebep yatıyor. Ücret ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle asgari ücret aylık değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar, 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. İşte burada ortaya çıkan küsurat, aslında günlük hesaplamalardan kaynaklanıyor.

Örneğin, brüt asgari ücret 20.000 TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 gibi kesirli bir sayı olacaktı. Ancak belirlenen 20.002,50 TL, 30'a bölününce günlük asgari ücret tam olarak 666,75 TL'yi veriyor. Bu küçük fark, yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi birçok ödemenin günlük ücret üzerinden hesaplanmasını kolaylaştırıyor.

Bu nedenle, asgari ücretin tam olarak 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi, matematiksel hesaplamalardan kaynaklanan küçük bir detaydır. Günlük hesaplamaların etkisiyle oluşan bu küsurat, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın merakını cezbetse de, aslında pratik bir hesaplamaya dayanmaktadır.

Öne Çıkanlar
Akaryakıt zammı beklenirken o banka kampanyayı patlattı! Geri ödeme yapacak Akaryakıt zammı beklenirken o banka kampanyayı patlattı! Geri ödeme yapacak
2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı 2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı
Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağda çıktı! İki damlasıyla cildi bebek gibi yapıyor Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağda çıktı! İki damlasıyla cildi bebek gibi yapıyor
Çok Okunanlar
IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! Anadolu Jet adı değişti! Bakan Abdulkadir Uraloğlu, değişiklikle ilgili: 'Önemli bir dönemeç' Anadolu Jet adı değişti! Bakan Abdulkadir Uraloğlu, değişiklikle ilgili: 'Önemli bir dönemeç' İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim ifşa oldu İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim ifşa oldu 1 Ocak itibari ile etiketlerde hareketlilik başladı: Önce asgari ücret artışı şimdi de yeni yıl etiketlere yansıdı! 1 Ocak itibari ile etiketlerde hareketlilik başladı: Önce asgari ücret artışı şimdi de yeni yıl etiketlere yansıdı! Milli Piyango büyük ikramiyesinde Kolombiya iddiasına yanıt geldi: İddialar doğru değildir Milli Piyango büyük ikramiyesinde Kolombiya iddiasına yanıt geldi: İddialar doğru değildir