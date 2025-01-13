Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali ve Belediyelerin SGK Borçları Gündemde

Çalışma Bakanı Işıkhan, enflasyonda düşüş öngördüklerini belirtirken, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:55
Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali ve Belediyelerin SGK Borçları Gündemde

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk TV canlı yayınında asgari ücrete ara zam ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Enflasyonda düşüş başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bizi buraya doğru götürüyor," ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü korumak için hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bir aksilikle karşılaşmamız durumunda temmuz ayında durumu tekrar değerlendirebiliriz," dedi. 2023 yılının Temmuz ayında yapılan güncellemenin ardından tekrar ihtiyaç oluşursa, Cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmaylarının durumu gözden geçireceğini ekledi.

CHP'li Belediyelerin SGK Borçları

Işıkhan, Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun toplamda 167 milyar lira olduğunu ifade ederek, bu borcun yaklaşık yüzde 70'inin CHP'li belediyelere ait olduğunu aktardı. 30 büyükşehir belediyesinin 14'ünün CHP yönetiminde olduğunu belirten Işıkhan, bu belediyelerin SGK'ya olan borçlarının %76'sını oluşturduğunu kaydetti.

Bakan, 30 belediyeden 23'ünün en fazla borcu olan CHP'li belediyeler olduğunu belirtirken, "SGK'nın prim tahsilat oranı yüzde 90 olmasına rağmen, belediyelerden tahsilat konusunda sıkıntılar yaşıyoruz," dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç karşılığında önerdiği gayrimenkullerin çoğunun hacizli ve ipotekli olduğunu aktaran Işıkhan, önerilen gayrimenkuller arasında tuvalet, bankamatik ve depoların bulunduğunu ve bu taşınmazlar hakkında şerh bulunduğunu belirtti. Işıkhan ayrıca, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK borçlarına karşı tuvaletler teklif etti ve bu teklifler de hacizli çıktı," ifadelerini kullandı.

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