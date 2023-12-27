Asgari ücrette kritik gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları toplantıya davet etti

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için işçi, işveren ve hükümet arasında görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda tarafları Beştepe'ye çağırdı. Bugün saat 16.30'da yapılacak toplantının ardından bir açıklama yapılması öngörülüyor.

Asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet arasında görüşmeler devam ediyor. CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafları Beştepe'de toplayacağını duyurdu. Erdoğan, daha önce iki kez yapılan komisyon toplantılarının ardından 3. toplantıyı kendisi yönetecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Bugün saat 16.30'da gerçekleşecek toplantıda yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyor. Ancak daha önce iki kez yapılan toplantılarda henüz bir rakam ortaya atılmadığı biliniyor.