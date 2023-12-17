Asgari ücrette son durum ne? Türk-İş’ten sert açıklama: Masadan kalkarız

Asgari ücrette yeni yıla girerken heyecan dorukta. Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için yarın ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyetle yarın saat 13.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya gelecek.

Türk-İş’ten sert açıklama: Masadan kalkarız

İlk toplantıda rakamların konuşulmadığı, sadece genel değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Zam oranı ne olacak? İşte olası senaryolar

İkinci toplantıda rakamların masaya yatırılması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada, asgari ücretle ilgili minimum yüzde 38 zam üzerinden pazarlık başlayacağını söyledi. Yılmaz, “Yüzde 38 oranı da 15 bin 734 TL’ye denk geliyor. Buradan başlayıp refah payı şeklinde eklenti olursa yüzde 40-50 arasında yani 16 bin TL ile 17 bin 103 TL arasında olacağını düşünüyorum” dedi.

Bakan Işıkhan: Enflasyona ezdirmeyeceğiz





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ilk toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücretin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı. Bakan Işıkhan, “2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir” diye konuştu.

Türk-İş: Anayasal hüküm göz ardı edilmemeli

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da ilk toplantıda yaptığı açıklamada, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Ağar, “Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir” dedi.

Asgari ücrette olası rakamlar





Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.