Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Hatay'da etkili olan sağanak yağış, Asi Nehri'nin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Antakya'nın Demirköprü Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ürünlerinin zarar görmesinden dolayı büyük sıkıntı çekiyor.





Akşamüzeri yağmurun şiddetlenmesiyle kentte su baskınları yaşandı. Asi Nehri, debisinin artması sonucu taştı ve Antakya'nın Demirköprü Mahallesi'nde çok sayıda tarım alanını sular altında bıraktı. Ürünleri zarar gören çiftçiler ise büyük mağduriyet yaşadı



