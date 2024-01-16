Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Asi Nehri, Hatay'da yağan şiddetli yağmurun etkisiyle taştı. Nehrin taşmasıyla birlikte bazı tarım alanları sulara gömüldü

Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı
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Hatay'da etkili olan sağanak yağış, Asi Nehri'nin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Antakya'nın Demirköprü Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ürünlerinin zarar görmesinden dolayı büyük sıkıntı çekiyor.

asi-nehri-taştı

Akşamüzeri yağmurun şiddetlenmesiyle kentte su baskınları yaşandı. Asi Nehri, debisinin artması sonucu taştı ve Antakya'nın Demirköprü Mahallesi'nde çok sayıda tarım alanını sular altında bıraktı. Ürünleri zarar gören çiftçiler ise büyük mağduriyet yaşadı

asi-nehri-taştı

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