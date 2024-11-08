Aşık Şenlik Tüneli Açılışı ile Ulaşımda Devrim

Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve bağlantı yollarının açılış töreninde, gerçekleştirilen projelerin bölgeye kattığı değerleri vurguladı.

Güzergah Kısaltıldı

Törende konuşan Uraloğlu, “Çalışmalarımızla güzergahı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya indirdik. Bunun sonucunda zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf sağladık.” diye belirtti.

Bölgenin Kültürel Mirasına Katkı

Ayrıca Uraloğlu, Aşık Şenlik'in adını taşıyan tünelin, Ardahan'ın kültürel mirasına olan katkısını da vurguladı. “Bu tünel, yüzyıllardır kış aylarında ulaşımın zor olduğu bir bölgede bir nefes olmuştur. Artık kışın sert koşulları insanların yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek” şeklinde konuştu.

Mozeret Geçidi'nin Önemi

Uraloğlu, Mozeret Geçidi'nin bölgenin tarihi ve ekonomik dokusu açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. “Bu geçidin korunması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için kritik.” dedi.

Çevresel Koruma Önlemleri

Projeye dair çevresel açıdan da önlemler alındığını belirten Uraloğlu, “Gürültü bariyeri montajı gibi uygulamalarla doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Ulaşımın Gelişimi ve Ekonomik Yansımaları

Son 22 yılda Türkiye genelinde yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, “Tünel uzunluğumuz 767 kilometreye ulaştı. Bu projeler sayesinde vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman tasarrufu sağlıyor.” dedi.

Açılışta ayrıca Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç gibi önemli isimler de katıldı.