Asılsız Bilgilere Tepki: Yenidoğan Çetesi Davası Soruşturuluyor

Asılsız Paylaşımlar Üzerine Soruşturma Başlatıldı

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildi" şeklindeki asılsız iddialar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma neticesinde araştırılıyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan üç kişi, Emniyet'te sorgulanmaya devam ediyor.

Soruşturmanın Kapsamı

Başsavcılık, 23 haber sitesi ve 13 sosyal medya hesabını mercek altına almış durumda. İlgili paylaşımları yapan avukat İrem Çiçek ve iki medya sorumlusunun işlemleri devam etmekte.

Yargı ve Kamu Görevlilerine Yönelik Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşan bu tür haberlerin, adalet duygusunu zedelemeyi hedeflediğini ve yargı ile devletin diğer kurumlarını karalamak amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bu paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını kapsamaktadır.