ASIO Başkanı'ndan Dış Müdahale Uyarısı

ASIO'dan Önemli Açıklamalar

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, bazı "dost" ülkelerin Avustralya üzerindeki dış müdahale eylemlerini gündeme getirdi.

Dış Müdahale Faaliyetleri

Burgess, ABC News'ün Insiders programında yaptığı açıklamada, Avustralya'daki diaspora topluluklarına yönelik "aktif" müdahale girişiminde bulunan üç ya da dört ülkeyi tespit ettiklerini belirtti.

Şaşırtıcı Ülkeler

Müdahale girişiminde bulunan ülkelerin, genel olarak "dost" olarak bilinen devletler olduğunu ifade eden Burgess, bu ülkelerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasının insanların büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olacağına dikkat çekti.

Uyarılar ve Gelecek Adımlar

Burgess, eğer bu müdahale faaliyetleri devam eder ve Avustralyalılar için bir tehdit oluşturursa, uluslararası platformda bu ülkelerin adlarını açıklamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.