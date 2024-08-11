Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ASIO Başkanı'ndan Dış Müdahale Uyarısı

ASIO, bazı 'dost' ülkelerin Avustralya'da dış müdahale faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:22
ASIO Başkanı'ndan Dış Müdahale Uyarısı

ASIO'dan Önemli Açıklamalar

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, bazı "dost" ülkelerin Avustralya üzerindeki dış müdahale eylemlerini gündeme getirdi.

Dış Müdahale Faaliyetleri

Burgess, ABC News'ün Insiders programında yaptığı açıklamada, Avustralya'daki diaspora topluluklarına yönelik "aktif" müdahale girişiminde bulunan üç ya da dört ülkeyi tespit ettiklerini belirtti.

Şaşırtıcı Ülkeler

Müdahale girişiminde bulunan ülkelerin, genel olarak "dost" olarak bilinen devletler olduğunu ifade eden Burgess, bu ülkelerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasının insanların büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olacağına dikkat çekti.

Uyarılar ve Gelecek Adımlar

Burgess, eğer bu müdahale faaliyetleri devam eder ve Avustralyalılar için bir tehdit oluşturursa, uluslararası platformda bu ülkelerin adlarını açıklamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı