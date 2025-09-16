Aşırı Hava Olayları AB'ye 2029'a Kadar 126 Milyar Avro Zarar Yükleyecek

Aşırı hava olayları AB ekonomisine ağır maliyet getirecek

2025 Erken Tahminleri: Sıcak dalgalar, kuraklık ve sellerin ekonomik etkisi

Sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının 2029'a kadar Avrupa Birliği'nde (AB) 126 milyar avroluk ekonomik zarara yol açması bekleniyor.

Alman Mannheim Üniversitesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmacıları, mevcut hava durumu verilerini ve tarihsel karşılaştırma ölçütlerini kullanarak hazırladıkları "2025 Aşırı Hava Koşullarının Bölgesel Etkisine İlişkin Erken Tahminler" adlı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, 2029'a kadar sıcak dalgalar, kuraklıklar ve sellerin neden olduğu toplam kayıpların yaklaşık 126 milyar avro olacağı, bu kayıpların yaklaşık üçte birine tekabül eden 43 milyar avronun bu yıl gerçekleşeceği belirtildi.

Çalışma yalnızca yıkılan binalar veya mahsuller gibi doğrudan maliyetleri değil; sıcak dalgaları sırasında verimlilikte düşüş, etkilenen bölgelerden göç gibi dolaylı maliyetleri de dikkate alıyor ve bu etkilerin günlük yaşam kadar ekonomiler üzerinde de derin izler bıraktığını vurguluyor.

Araştırmacılar, aşırı hava olaylarının iş gücü verimliliğini düşürdüğüne dikkat çekerek, şehirlerde ısı koruması tedbirleri ile iyileştirilmiş su yönetimi gibi iklim uyum yatırımlarının artırılması gerektiğini savunuyor.

Uzman değerlendirmesi

Sehrish Usman (Mannheim Üniversitesi) konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Aşırı hava olaylarının gerçek maliyetleri, bu olayların insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını, doğrudan etkilerin ötesinde çeşitli kanallardan etkilediği için ancak yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Resmi etki tahminleri genellikle gecikmektedir."

Usman ayrıca, aşırı hava olaylarının Avrupa için artık uzak bir tehdit olmadığını ve kıtanın ekonomik gelişimini şimdiden etkilediğini belirterek, "Etkileri zamanında değerlendirerek, politika yapıcılar aşırı olayların sonuçları henüz ortaya çıkarken desteklerini ve uyum stratejilerini hedefleyebilirler." dedi.