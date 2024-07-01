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Aşırı sağ Fransa erken seçiminin ilk turunda liderliği ele geçirdi!

Fransa'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimin ilk turunda, Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi, oyların 3.15'ini alarak birinci oldu.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 10:22
Aşırı sağ Fransa erken seçiminin ilk turunda liderliği ele geçirdi!

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı seçim sonuçlarına göre, aşırı sağ ittifakı %33.15'lik oy oranıyla ilk sırayı alırken, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı %28 oyla ikinci sıraya yerleşti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise %20 oy oranıyla üçüncü oldu.

Seçimde İlk Turda Beliren 76 Sandalyeden 501'İ İkinci Turda Belli Olacak

Fransa Temsilciler Meclisi'nde toplam 577 sandalye bulunuyor. İlk turda kazanılan 76 sandalyenin sahipleri belirlendi; kalan 501 sandalye için ise 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tur heyecanı devam ediyor.

Son üç seçimde oylarını artıran aşırı sağcı RN, Fransa'da son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %31.4 oyla birinci olmuştu. Bu başarı, Cumhurbaşkanı Macron'un Meclis'i feshederek erken seçim kararı almasına neden olmuştu.

Ülkede aşırı sağın yükselişi, birçok kentte protestolara yol açmıştı. Merkez partilerden birçok isim, aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş; sol partiler ise Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) olarak bir araya gelerek Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçimlere katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, görev süresinin Nisan 2027'de dolacağını belirtmiş ve aşırı sağ RN partisinin Meclis'te çoğunluğu sağlaması durumunda bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

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