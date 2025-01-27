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Aşırı Sağcı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' İlk Toplantısını Madrid'de Yapacak

Aşırı sağ partilerin oluşturduğu 'Avrupa'nın Vatanseverleri' 7-8 Şubat'ta Madrid'de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:58
Aşırı Sağcı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' İlk Toplantısını Madrid'de Yapacak

Aşırı Sağcı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' İlk Toplantısını Madrid'de Yapacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Haziran 2024 seçimlerinin ardından, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde aşırı sağ partiler tarafından yaratılan 'Avrupa'nın Vatanseverleri' grubu ilk toplantısını, 7-8 Şubat tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenleyecek.

Toplantıya, grubun ilk genel başkanı olan İspanya'daki aşırı sağ Vox Partisinin lideri Santiago Abascal ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Macaristan Başbakanı Orban, Fransa Ulusal İttifak lideri Marine Le Pen ve İtalya’nın Lig Partisi lideri Matteo Salvini gibi önemli isimlerin de katılması bekleniyor.

Vox Partisi Sözcüsü Jose Antonio Fuster, basın toplantısında grubun toplantısının amacını şöyle açıkladı: 'AB'yi son 10 yıldır birlikte yöneten sağ görüşlü Avrupa Halk Partisi ile sol görüşlü Avrupa Sosyalistler Partisi ile alternatif sunacak bir strateji belirlemeyi öngörüyoruz.' Fuster, Avrupa'nın Vatanseverlerinin AP'deki üçüncü siyasi güç olduğunu ve Avrupalılara hizmet eden, kimliğini koruyan, güçlü, müreffeh bir Avrupa için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Avrupa'nın Vatanseverleri grubunda, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Çekya Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO), İtalya Lig Partisi, İspanya Vox, Portekiz Chega, Hollanda Özgürlük Partisi (PVV), Belçika Flaman Menfaati (VB), Danimarka Halk Partisi, Yunanistan Akıl Sesi ve Estonya Muhafazakar Halk Partisi gibi çeşitli aşırı sağcı siyasi partiler yer alıyor.

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