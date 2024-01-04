Aşırı sağcı İsrail vekilinden şok çıkış: Gazze'deki yıkılan Filistin köylerine Yahudi yerleşimleri önerisi!

Dini Siyonizm Partisi'nin Knesset'teki temsilcisi Sukkot, dün Channel 12'ye konuştu ve Gazze'de İsrail'in bombaladığı Filistin köylerinin yerine yasa dışı Yahudi yerleşimleri inşa edilmesi gerektiğini iddia etti. Sukkot, bu şekilde Filistinlilere bir "mesaj" gönderileceğini söyledi.

2 Ocak’ta, X hesabı üzerinden parlamento komitesindeki konuşmasının bir bölümünü yayınlayan aşırı sağcı milletvekili Sukkot, İsrail yönetimine Gazze’yi işgal ve ilhak etme, bölgedeki tüm konutları yıkıp yerine büyük yerleşkeler kurma çağrısı yaptı.

Filistin topraklarındaki Gazze’yi işgal altında tutan İsrail askerlerine arsa verilmesini talep eden aşırı sağcı Sukkot milletvekili, Gazze’nin simgesi olan Filistin Meydanı’nın adının değiştirilmesini istedi. Sukkot, “Filistin Meydanı bile İsrail kahramanlığının meydanı haline gelmeli.” dedi.

Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin bölgeyi terk etmelerini teşvik eden aşırı sağcı İsrail bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, bu konuda daha önce açıklama yaptıklarını belirttiler. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, Gazze Şeridi’nin İsrail’in bir parçası olduğunu savundular.

X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze Şeridi’nden gönüllü olarak göç edecek Filistinliler için “Bize yardımcı olacak dünya ortaklarımız mevcut.” dedi. Ancak hangi ülkelerin ve kimlerin bu ortaklar olduğunu açıklamadı. İsrail ordusunun radyosuna konuşan aşırı sağcı Smotrich ise Maliye Bakanı olarak “Gazze Şeridi’nin tek çözümü, mülteci kabul edecek ülkelere gönüllü göçün desteklenmesidir.” ifadesini kullandı.