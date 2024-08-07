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Aşırı Sağcı İsraillilerin Sde Teiman Gözaltı Merkezi Protestosu

Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması için yapılan duruşma, aşırı sağcı İsraillilerin protestosuyla kesintiye uğradı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:59
Aşırı Sağcı İsraillilerin Sde Teiman Gözaltı Merkezi Protestosu

Aşırı Sağcı İsraillilerin Gözaltı Merkezi Protestosu

İsrail'in güneyinde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması için gerçekleştirilen duruşma, aşırı sağcı İsrailli grupların mahkeme salonunda düzenlediği protestoyla yaklaşık 30 dakika boyunca kesintiye uğradı. Bu müdahale, gözaltı merkezinin kapatılmasını talep eden bazı insan hakları kuruluşlarının başvuruları doğrultusunda yapıldı.

Mahkeme Salonu Protestoya Tanıklık Etti

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'ın kapatılmasına karşı protesto düzenledi. Protestocuların mahkeme salonundan çıkarılmasının ardından duruşmaya devam edildi. Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman, protestocuların eylemine karşı çıkarak, protesto hakkına saygı duyulması gerektiğini, ancak bunun bir duruşmayı engellemek için kullanılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Sde Teiman Gözaltı Merkezinin İşkence İddiaları

Sde Teiman gözaltı merkezi, alıkonulan Gazzeli Filistinlilere yönelik işkence iddialarıyla sıkça gündeme geliyor. New York Times'ta yer alan bir habere göre, bu merkezde tutulan Gazzeliler günde 18 saate kadar gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde oturtulmakta. Sorgu süreçleri sırasında birçok kişi insanlık dışı muamele ve işkenceye maruz kaldığını aktarmakta.

Cinsel İşkence Suçlamaları ve Askerler Üzerindeki Baskı

Sde Teiman'a cinsel işkence iddialarıyla askerleri gözaltına almak için gelen İsrail askeri polisinin karşısında, aşırı sağcı gruplar direnç gösterdi. Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, bu durumu destekleyen açıklamalarda bulundu. Olayların ardından, aşırı sağcı gruplar, gözaltına alınacak askerlerin bulunduğu askeri mahkemeye baskın düzenledi.

Askerlerin Gözaltı Durumu

Gözaltına alınan 10 asker arasında yapılan incelemelerde, 5'i mahkeme tarafından serbest bırakılırken, diğerlerinin durumu hakkında soruşturma devam ediyor. Cinsel işkence iddialarına maruz kalan askerlerin gözaltı süreleri, 11 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

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