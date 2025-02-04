Aşırı Sağcı Lider Gauland, Otelden Kovuldu!

AfD Onursal Başkanı Gauland'ın İtalya'daki Otele Girişi Yasaklandı

Almanya'da, Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla tanınan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Onursal Başkanı Alexander Gauland'ın, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde sürekli konakladığı otelden kovulduğu ortaya çıktı.

Brixen'deki dört yıldızlı "Elephant" otelinin işletmecisi Elisabeth Heiss, Gauland'ın Ağustos 2024'teki son ziyaretinde otelde konaklama izni almayacağını kendisine ilettiğini ve bu kararı doğruladığını belirtti.

Heiss, bazı müşterilerin AfD'li siyasetçinin otelde bulunmasından rahatsız olduğunu ifade ederek, "Böyle bir misafir eve huzursuzluk getirir" dedi. Ayrıca, "Biz ne sağ ne sol bir siyasi örgüt değiliz. Ancak kendisine artık bize gelmemesini söyledik. Varlığı artık hoş karşılanmıyor. Gauland'ın bazı görüşleri korkunç, çok radikal" şeklinde konuştu.

Gauland, Heiss ile yaptığı görüşmenin ardından, uzun yıllardır konakladığı otelden dört gün kaldıktan sonra ayrıldığı bilgisi verildi.