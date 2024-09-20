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Aşırı Sağcı Siyasetçinin Seçmenlere Kubotan Dağıtımı

Almanya'da aşırı sağcı bir siyasetçi, Brandenburg seçimlerinde seçmenlerine savunma aracı olarak kubotan dağıtacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 00:43
Aşırı Sağcı Siyasetçinin Seçmenlere Kubotan Dağıtımı

Alman Siyasetçiden Tartışmalı Dağıtım

Almanya'da aşırı sağ görüşleri temsil eden Almanya için Alternatif Parti (AfD) üyesi Lena Kotre, Brandenburg eyalet seçimleri sırasında seçmenlerine bir savunma aracı olan kubotan dağıtma niyetini açıkladı.

Sosyal Medyada Duyurdu

Kotre, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, seçmenlerine kendilerini koruyabilmeleri için kalem şeklinde tasarlanmış metal bir kubotan hediye edeceğini belirtti.

Tartışmalı Yorumlar

Kontekste dikkat çeken açıklamaları, şu ifadelerle devam etti: "Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz. Hükümetin bize ne yapmamız gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? Belirsiz ve saçma tavsiyelerle dolu. Çözüm bende, kubotan ile kendinizi savunabilirsiniz. Etkinliklerime katılın ve bunu alın."

Kubotan Nedir?

Avustralya, Kanada ve İsviçre gibi bazı ülkelerde silah olarak sınıflandırılan kubotan, Almanya'da henüz aynı kategoride tanınmamaktadır. Tükenmez kalem boyutunda ve yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda olan bu metal çubuk, vücuttaki sinir ve basınç noktalarına vurularak etkisiz hale getirme amacıyla kullanılmaktadır.

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