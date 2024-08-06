Aşırı Sıcaklar Temmuz Ayında Yüz Milyonları Etkiledi

Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) Sözcüsü Clare Nullis, temmuz ayı boyunca küresel ölçekte aşırı sıcakların yüz milyonlarca insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.

İklim Değişikliği İle İlgili Uyarılar

Nullis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Temmuz ayı boyunca aşırı sıcaklık, yüz milyonlarca insanı etkiledi." ifadelerini kullandı. Bu ayda, tarihin en yüksek sıcaklığı 22 Temmuz'da ölçüldü.

Aşırı sıcakların, insan faaliyetleri sonucunda salınan sera gazlarının iklim üzerindeki etkisinin başka bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Nullis, 2023-2024 döneminde küresel ortalama sıcaklıkların art arda rekor kırdığını belirtti. Geçtiğimiz yıl, her kıtada uzun süreli ve yoğun sıcak hava dalgaları yaşandı.

Çarpıcı Sıcaklık Rekorları

Nullis, 2023 yılı itibarıyla en az 10 ülkenin farklı bölgelerinde günlük sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiğini ifade etti. DMO iklim uzmanı Jose Alvaro ise, 22 Temmuz'un en yüksek sıcaklık günü olarak kaydedilmesinin ardından 23 Temmuz'da da benzer sıcaklıkların görüldüğünü hatırlattı.

Asya, Afrika ve Avrupa'da sıcaklık rekorlarının sürekli kırıldığını vurgulayan Alvaro, "Sıcaklıklar birçok yerde kalıcı hale geliyor. Örneğin, Las Vegas'ta 40 derece üstünde 40 günden fazla sıcaklık kaydedildi." dedi.