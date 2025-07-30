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Aşırı Sıcaklar Yaban Hayvanlarını Etkiliyor: Tedavi Sonrası Doğaya Salınıyor

Aşırı sıcak hava koşulları yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Tedavi edilen hayvanlar doğaya kazandırılıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 09:52
Aşırı Sıcaklar Yaban Hayvanlarını Etkiliyor: Tedavi Sonrası Doğaya Salınıyor

Aşırı Sıcaklar Yaban Hayvanlarını Olumsuz Etkiliyor

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Yeltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftada müzeye getirilen sıcaktan bitkin düşmüş kuşların sayısında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti.

Mevsimsel Değişiklikler ve Tecrübesizlik

Yeltekin, bu artışın birçok sebebi olduğunu belirterek, "Öncelikle birçok kuş türünün yuvadan ayrıldığı dönem içerisindeyiz. Bu kuşlar büyüdükten sonra yuvalarını terk ederken, ebeveynlerinin kontrolünde kaldıkları sürede bir miktar besin takviyesi alırlar. Ancak yuvadan tam anlamıyla ayrıldıklarında, bu aşırı sıcaklarla baş başa kalmak zorunda kalıyorlar. Tecrübesizlikleri nedeniyle besin ve suya ulaşmada zorluk yaşadıklarında ise bitkin düşebiliyorlar," diyerek durumu açıkladı.

Doğaya Kazandırılan Hayvanlar

Son günlerde, müzeye duyarlı bir vatandaş tarafından getirilen bitkin düşmüş yavru bir kızıl şahin örneğinde olduğu gibi, tedavi sürecine tabi tutulan hayvanlar, yeniden doğaya kazandırılıyor. Yeltekin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurarak kuşların bakımlarının yapıldığını dile getirdi.

Yeltekin, "Burada yapılan önemli küçük müdahalelerle bu hayvanlar tekrar hayata tutunabiliyor. Kolay bir bakımla, ehil ellerde doğaya kavuşuyorlar. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın, ilgili birimlere bilgi vermesini rica ediyoruz," şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, mevsim normallerinin üzerinde...

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, mevsim normallerinin üzerinde...

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

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