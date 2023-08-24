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Aşırı sıcakların sonu yaklaşıyor! Yağışlar gün yüzüne çıkmaya başladı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış

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Aşırı sıcakların sonu yaklaşıyor! Yağışlar gün yüzüne çıkmaya başladı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle ne zaman aşırı sıcakların biteceği araştırılmaya başlandı. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar kaydedilirken önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde yağışların başlayacağı duyuruldu.

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini gösterirken MGM tarafından uyarılar geldi. Önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinden devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağışların etkili olacağına değinildi.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım yağışların etkili olacağı bölgeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde kuzey doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olurken Samsun, Ordu çevresinde Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı olarak gök gürültüsü ve sağanak yağış olacağını paylaştı.

aşırı sıcaklar

Karadeniz'in yanı sıra yağışın görüleceği diğer bölgeler ise batı kesimleridir. Ege, Göller yöresi ve Çanakkale, Balıkesir kıyılarında özellikle pazar günü öğleden sonra sağanak yağışla beraber gök gürültüsü etkisini gösterecek. Sıcaklıklar düşüşe geçerken mevsim normallerine düşüş yaşanacak. 

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