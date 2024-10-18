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Asırlık İstasyon Sertifikası Kandilli Rasathanesi'ne Asıldı

Kandilli Rasathanesi, Meteoroloji Laboratuvarı için 'Asırlık İstasyon Sertifikası'nı törenle aldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:08
Asırlık İstasyon Sertifikası Kandilli Rasathanesi'ne Asıldı

Kandilli Rasathanesi'nde Önemli Tören

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı, 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası"nı törenle asıldı.

Tören Detayları

KRDAE Yönetim Binası'nda gerçekleştirilen törende, Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, bu istasyonda 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterildiğini belirtti. Arabacı, sertifikanın alınmasında katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel'in Açıklamaları

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, sertifikanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı’nın 100 yıllık kesintisiz çalışmaları, bu topraklarda bilime verilen önemin bir göstergesidir. Bu ödülden dolayı çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Sertifika Asımı

Konuşmaların ardından, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından verilen sertifika, KRDAE Meteoroloji Laboratuvarı'nın girişine törenle asıldı.

Törene Katılanlar

Törene, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, öğretim üyeleri ve çeşitli davetliler katılım gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'na 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası" törenle binaya asıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, KRDAE Yönetim Binası'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'na 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası" törenle binaya asıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, KRDAE Yönetim Binası'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'na 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası" törenle binaya asıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, KRDAE Yönetim Binası'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'na 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası" törenle binaya asıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, KRDAE Yönetim Binası'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'na 2020 yılında Dünya Meteoroloji Örgütünce verilen "Asırlık İstasyon Sertifikası" törenle binaya asıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, KRDAE Yönetim Binası'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

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