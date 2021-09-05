Aşısız işçiden her hafta PCR testi istenecek! 6 Eylül'de başlıyor

Covid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara farklı uygulamalar yapılacak. Bunlardan biri de işverenlerin, işçilerden düzenli olarak PCR testi istemesi olacak. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği yazıya göre uygulama Pazartesi günü başlayacak.
Aşı olmayanlara PCR testi
Covid-19 aşısı olmayan işçilerden her hafta bir kere PCR testi istenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamaları kapsamında çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırma ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, bakanlığın asli görevleri arasında olduğu bildirdi.
Gönderilen genelde de şu açıklama yer alıyordu:
Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.