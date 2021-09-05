Aşısız işçiden her hafta PCR testi istenecek! 6 Eylül'de başlıyor

Covid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara farklı uygulamalar yapılacak. Bunlardan biri de işverenlerin, işçilerden düzenli olarak PCR testi istemesi olacak. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği yazıya göre uygulama Pazartesi günü başlayacak.

Aşı olmayanlara PCR testi

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden her hafta bir kere PCR testi istenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamaları kapsamında çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırma ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, bakanlığın asli görevleri arasında olduğu bildirdi.

Aşı olmayan işçiler için düzenli olarak PCR testinin istenmesi 2 Eylül 2021 tarihinde ilgili bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderildi. Gönderilen yazıda işverenlerin, olası sağlık problemlerine ve önlemlere karşı tüm çalışanlarını uyarması istendi.

Gönderilen genelde de şu açıklama yer alıyordu: