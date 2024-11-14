Asker Eğlencesi Bahanesiyle Sokağı Kapatana 4 Bin 140 Lira Ceza

Esenyurt'ta Trafik İhlali: 4 Bin 140 Lira Ceza

Esenyurt'ta gerçekleştirilen asker eğlencesi sırasında sokağı trafiğe kapatan 3 sürücüye toplam 4 bin 140 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Sosyal Medya Üzerinden Tespit

İnceleme sonucunda, İstiklal Mahallesi'nde yürütülen asker eğlencesi esnasında sokağı trafiğe kapatarak yüksek sesli cihazlarla çevreyi rahatsız eden sürücülerin S.Ç, S.A. ve Y.A. olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, söz konusu 3 sürücüye idari para cezası kesildi. Bu olay, trafik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.