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Askeri Helikopterin Karakutusu Bulundu: ABD'deki Uçak Kazasıyla İlgili Gelişmeler

ABD'de yolcu uçağı ile çarpışan askeri helikopterin karakutusu bulundu. Kazada 60 yolcu ve 4 mürettebatın yer aldığı uçak nehre düşmüştü.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:05
Askeri Helikopterin Karakutusu Bulundu: ABD'deki Uçak Kazasıyla İlgili Gelişmeler

ABD'de Uçak Kazası: Askeri Helikopterin Karakutusu Bulundu

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı civarında meydana gelen uçak kazasında askeri helikopterin karakutusu bulundu. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilisi Todd Inman, karakutunun güvenli bir şekilde NTSB merkezine ulaştığını ve bu verilerle kesin sonuçlar elde edilmeyi umduklarını ifade etti.

Olayın Ayrıntıları

29 Ocak'ta gerçekleşen kazada, American Airlines tarafından işletilen bir yolcu uçağı ile Black Hawk tipi askeri helikopter çarpıştı. Kazada, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak Potomac Nehri'ne düştü. Olayda, 3 askeri personelin bulunduğu helikopter de aynı kaderi paylaştı. Yetkililer, nehirde yapılan aramalarda kurtulan olmadığı bilgisini verdi.

ABD Başkkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebini değerlendirirken, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi" şeklinde açıklamalarda bulundu. Kazayı "büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Trump, yaşanan kayıpların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cesetlere Ulaşım

Bugün yapılan açıklamada, uçak kazasında nehre düşen yolcu ve mürettebattan 41 cesedine ulaşıldığı bildirildi. Olayın soruşturması devam ederken, kazanın detayları ve olası önlem önerileri üzerinde durulması bekleniyor.

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