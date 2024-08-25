Askeri Helikopterle Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Nakledildi

Kalp Krizi Geçiren Vatandaş için Acil Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, kalp krizi şüphesiyle Gökçeada'da acil duruma geçen bir vatandaşın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterle Çanakkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığını duyurdu.

Hızlı ve Etkili Tıbbi Tahliye

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada'dan Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yapılan tıbbi tahliye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın helikopteri ile gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla birlikte hastanın nakline dair fotoğraflar da paylaşıldı. Bu olay, acil durumlarda askeri birimin nasıl hızlı ve etkili bir çözüm sunduğunu gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kalp krizi geçirdiği belirtilen bir vatandaşın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'deki hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kalp krizi geçirdiği belirtilen bir vatandaşın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'deki hastaneye nakledildiğini bildirdi.