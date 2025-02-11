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Askeri Liselere Giriş Sınavı Soruları Sızdırıldı: 4 Gözaltı Kararı

Ankara'da askeri okul sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:15
Askeri Liselere Giriş Sınavı Soruları Sızdırıldı: 4 Gözaltı Kararı

Ankara'da Askeri Liselere Giriş Sınavı Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma, asker okullarının sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına yöneliktir.

Gözaltı Kararının Ayrıntıları

Başsavcılığın açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla yapılan 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında ise, adayların numaraları üzerinde kodlama yaparak subaya ilettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ek olarak, Jandarma Genel Komutanlığı'nda sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip eden 1 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara devam ediliyor.

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