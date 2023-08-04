Askerler için flaş karar: Ücretsiz yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuru ile askerleri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Artık askerler, sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kışlalarda da kullanabilecekler. Bu karar sayesinde askerler, kullandıkları GSM hatlarını kısıtlı hale getirmek için GSM hattının bayisine başvurabilecek ve bu işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu uygulama, yüz binlerce askeri ilgilendiriyor ve onlara daha fazla iletişim özgürlüğü sağlayacak. Artık askerler, kışlalarda da sivil hayatta kullandıkları hatlarını kullanarak iletişim kurabilecekler ve bu sayede aileleriyle ve sevdikleriyle daha kolay iletişim halinde olabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu kararı, askerlerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor ve askerlerin iletişim ihtiyaçlarına daha duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Bu uygulamanın askerler arasında memnuniyet yaratacağı ve iletişim imkanlarını genişleteceği düşünülüyor. İşte detaylar...





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ÖNEMLİ KARAR GSM HATLARI KIŞLALARDA KULLANILABİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, askerleri ilgilendiren önemli bir adım atarak "Askercell" uygulamasını duyurdu. Bu uygulama sayesinde, sivil hayatta kullanılan GSM hatları, kısıtlı özellikli telefonlarla kışlalarda da kullanılabilecek. MSB'nin açıklamasına göre, askerler artık askerlik hizmeti öncesinde kullandıkları hatları ücretsiz olarak kısıtlı hale getirebilecek ve terhis olduktan sonra eski özelliklerine geri döndürebilecekler. Bu uygulama sayesinde askerler, sivilde kullandıkları telefon numaralarını askerlik süresince de kullanabilecekler. İşte diğer ayrıntılar...





"Askercell" uygulaması, askerlerin iletişim ihtiyaçlarına daha duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Artık askerler, kışlalarda da sivilde kullandıkları hatlarını kullanarak aileleriyle ve sevdikleriyle daha rahat iletişim kurabilecekler. Bu uygulama, yüz binlerce askeri ilgilendiriyor ve onlara iletişim özgürlüğü sağlıyor.

MSB'nin bu adımı, askerler arasında memnuniyet yaratacağı düşünülüyor. Çünkü askerler, artık sivilde kullandıkları telefon numaralarını terhis olduklarına kadar devam ettirebilecekler. Böylece aileleri ve sevdikleri ile sürekli iletişim halinde olabilecekler. Bu durum, askerlerin moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.

"Askercell" uygulaması, askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların kısıtlı hale getirilmesini ve terhis sonrasında eski özelliklerine döndürülmesini içeriyor. Bu sayede askerler, askerlik süresince sivilde kullandıkları telefon numaralarını kullanabiliyorlar. Uygulama ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve askerlere bu fırsatın sunulması hedeflenmiştir.

Sonuç olarak, MSB'nin "Askercell" uygulaması askerlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Uygulamanın askerler arasında memnuniyet yaratacağı ve iletişim olanaklarını genişleteceği düşünülmektedir. Bu adım, askerlerin aileleriyle ve sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurmasına ve moral açısından olumlu bir etki yapmasına katkı sağlayacaktır.